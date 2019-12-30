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Посттравматичні синдроми та загострення хронічних хвороб: стан здоров’я звільнених бранців

Усі звільнені з полону бойовиків українці проходять медичне обстеження. 64  цивільних у лікарні Феофанія. Дванадцятьох військовослужбовців доправили в  госпіталь.

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Кожен з напередодні звільнених бранців, які перебувають на лікуванні у Феофанії, має посттравматичний синдром, загострення хронічних хвороб та потребують допомоги стоматологів. Та попри це, кожен із них прагне зустріти новорічні свята в родинному колі.

Про стан здоров’я вчорашніх полонених дізнавався Костянтин Мельников.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як світ вітав Україну з поверненням полонених.

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