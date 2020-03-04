Посилена броня і сучасне устаткування: ЗСУ отримали модернізовані танки Т-72

Українська армія отримала модернізовані танки Т-72. Їх рік осучаснювали на київському бронетанковому заводі – і вийшла бойова машина – одна з найкращих у світі.

Аби вдихнути нове життя, фахівці київського бронетанкового заводу перебрали кожну деталь, кожен гвинтик, і перевірили кожен сантиметр броні. Замінили всю навігацію, поставили сучасні засоби зв’язку, осучаснили оптику і посилили броню, встановили безшумні гусениці.

Від початку року збройні сили мають вже три десятки танків. Подробиці дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про оновлені танки Т-80 БВ для ЗСУ.

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