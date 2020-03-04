Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Посилена броня і сучасне устаткування: ЗСУ отримали модернізовані танки Т-72

Українська армія отримала модернізовані танки Т-72. Їх рік осучаснювали на київському бронетанковому заводі – і вийшла бойова машина – одна з найкращих у світі.

Аби вдихнути нове життя, фахівці  київського бронетанкового заводу перебрали кожну деталь, кожен гвинтик, і перевірили кожен сантиметр броні. Замінили всю навігацію, поставили сучасні засоби зв’язку, осучаснили оптику і посилили броню, встановили безшумні гусениці.

Від початку року збройні сили мають вже три десятки танків. Подробиці дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про оновлені танки Т-80 БВ для ЗСУ.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

400 продуктів в меню: військових ЗСУ перевели на нову систему харчування
400 продуктів в меню: військових ЗСУ перевели на нову систему харчування
Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і складе 30 млрд грн
Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і складе 30 млрд грн
Зміни з березня 2020 в Україні: пенсії, кредити і нові правила в’їзду до РФ
Зміни з березня 2020 в Україні: пенсії, кредити і нові правила в’їзду до РФ
Скасування стройового статуту ЗСУ: Зеленський ветував закон
Скасування стройового статуту ЗСУ: Зеленський ветував закон
День штурманської служби авіації ЗСУ – історія свята і факти про професію
День штурманської служби авіації ЗСУ – історія свята і факти про професію
Україна має зосередитись на створенні бойових роботів – Бадрак
Україна має зосередитись на створенні бойових роботів – Бадрак
Російський фейк: Генштаб спростував відставку Хомчака
Російський фейк: Генштаб спростував відставку Хомчака
Через міни, багнюку та обстріли. Як доставляють воду на опорні пункти ЗСУ
Через міни, багнюку та обстріли. Як доставляють воду на опорні пункти ЗСУ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка