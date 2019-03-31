Посилені заходи безпеки та військові патрулі. Як голосують на Донбасі

На Донбасі вибори стартували вчасно, як і на всій Україні, На 8-му ранку у місті Курахово Донецької області , прийшло вже кілька десятків людей. Поки інформації про надзвичайні інциденти не надходило. Але вибори на Донбасі мають свою специфіку, адже під боком у людей війна.

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Окружна виборча комісія до якої відноситься ДВК Курахово розташована за лічені кілометри від передової. Проте члени виборчої комісії запевнили, що після підрахунку усіх голосів поїдуть здавати бюлетені попри те, що поблизу передової небезпечно.

На Донбасі посилені заходи безпеки, на вулиці чимало поліції і військові патрулі. А ось артилеристи та танкісти, які відведені від передової віддадуть свої голоси на спеціальних військових дільницях. Всього у Донецькій області зареєстровано 65 спеціальних військових дільниць, в Луганській – 14.

До речі, перша виборча дільниця відкрилася в Австралії.

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