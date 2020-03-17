Посилення карантину в Україні. В яких містах вже закрили ТРЦ та громадські місця

Із 18 березня до 3 квітня в Україні скасовують пасажирське сполучення між містами та областями. Припиняється робота метрополітенів.

В Ужгороді на вулицях людей значно поменшало. Всі громадські місця зачиняються. АЗС, продуктові магазини й аптеки – працюють. Перед ними черги, люди заходять поодинці, уникаючи скупчення. Не закрились церкви, зволікають із закриттям поодинокі кав’ярні.

У Дніпрі з 16 березня закриті всі кінотеатри, найбільші ТРЦ, деякі ресторани, свої вистави скасували театри. Супермаркети працюють, як зазвичай. Дефіциту товарів немає, а от захисних масок та антисептиків у місті не купити з минулого тижня. Попри це дніпряни не панікують, до посилених карантинних заходів ставляться із розумінням.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували інформацію про зміни у роботі Укрпошти на час карантину.

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