Посилений карантин та перевантажені лікарні: Covid-19 на Західній Україні

Відсьогодні Івано-Франківська область закривається на жорсткий карантин, тут зачинені усі навчальні заклади, дитячі садочки, а громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.

Ситуація залишається на межі критичної через перевантажені ліжко-місця. Завантаженість десяти лікувальних закладів становить практично 100 %. Інші лікувальні заклади, які сьогодні надають медичну допомогу ковідним пацієнтам, в межах 92-96 %, – зазначає головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

З 27 лютого посилюють карантинні заходи і на Буковині.

Відзавтра тут мають зачинитись заклади громадського харчування, розважальні центри, учні старших класів та проф-технічних училищ переходять на дистанційну форму навчання.

Читайте У червоній зоні карантину зупинять метро і обмежать пасажирські перевезення

У звичному режимі працюватимуть ВНЗ, дитячі садки та громадський транспорт, щоправда пільговий проїзд для пенсіонерів тимчасово скасовується, адже вони становлять найбільшу групу ризику.

У Черкасах сьогодні розпочали вакцинацію в інфекційній лікарні. Щеплення планують зробити 120 лікарям, а також медикам швидкої та екстренної допомоги.

– Я працюю в ковідному госпіталі і тому не хочу захворіти. Я повинна ще працювати і взагалі жити. Наслідки від захворювання дуже важкі, навіть при легких формах. Я лікар, я це знаю, – ділиться враженнями лікар-інфекціоніст Черкаської міської інфекційної лікарні Наталя Штепа.

Побічні реакції на щеплення

Станом на ранок 26 лютого зафіксовано сім випадків негативних наслідків щеплення, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За словами лікаря, всі вони є несуттєвими.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.