Потап, Полякова та Білик привітали бійців з Днем Збройних сил України

Попри напругу на фронті та обстріли, українські вояки святкують День Збройних сил України. Бійців на передовій вітав президент та чималий десант зірок естради.

У День Збройних сил України і напередодні зустрічі у нормандському форматі, готуючись до перемовин із Путіним, Володимиру Зеленському важливо було бути саме на передовій.

Починаючи промову перед армійцями, президент попросив вшанувати хвилиною мовчання усіх полеглих воїнів.

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Був щедрий верховний головнокомандувач і на нагороди та генеральські звання. Єдиній у Збройних силах України ракетній бригаді президент присвоїв ім’я Святої Варвари, а батальйон Донбас отримав бойовий прапор.

Окрім Володимира Зеленського до бійців на лінію фронту завітали аж сім концертних бригад, у різних підрозділах ЗСУ одночасно виступали українські зірки, які не побоялися їхати на передову.

Потап і Таянна вирушили до Кримського на Луганщину, Ольга Полякова завітала до оборонців Мар’їнки та Красногорівки.

У цей саме час в Станиці Луганський виступала Тіна Кароль, вона приїхала до армійців із тортом.

Ірина Білик була у Золотому, а також на Луганщині, де імпровізований концерт під гітару влаштували просто в солдатській їдальні.

Під Торецьком на Донеччині запалювали The Hardkiss, а Олександр Пономарьов поїхав до Авдіївки. Власне, співали артисти небагато, вони більше спілкуватися з тими, хто боронить передові позиції на Сході України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу ЗСУ за стандартами НАТО.

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