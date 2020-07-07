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Потапу – звання, Кароль – орден. Зеленський нагородив видатних українців

Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції.

Він заявив: хтось вважає це пережитком минулого, та державі важливо відзначати людей, які багато зробили для її розвитку. Адже Україна має демонструвати, що їй небайдужі свої громадяни.

Серед тих, хто отримав нагороду, цьогоріч особливо багато імен представників шоу-бізнесу – це співачки Ірина Білик та Тіна Кароль, композитор та продюсер Потап та кінорежисери Наріман Алієв та Антоніо Лукіч, а також українські медики, вчителі, військові та медійники.

У День Конституції Володимир Зеленський привітав українців. Він закликав усіх поважати права один одного.

Президент також зазначив, що у кожного українця повинне бути розуміння, що один громадянин не може посягати на права іншого. Крім того, кожен повинен поважати закон, а не думати, як його можна обійти.

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