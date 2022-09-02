Потенційний вибух на ЗАЕС: як готується влада та що потрібно робити населенню

Свої дії у разі радіаційної аварії на атомній станції відпрацьовували запорізькі служби. На околиці міста вони провели масштабні маневри із масовою евакуацією людей з умовно зараженої території.

За легендою цих навчань на п’ятому енергоблоці ЗАЕС стався викид радіації на 30-метрову висоту. Насамперед мають евакуюватись жінки, діти та недужі.

– Навчання пройшли на високому рівні, але хотілось би більше технічних можливостей для системи запорізької ланки. Більш сучасні пункти деконтомінації, засоби радіаційної розвідки та дозиметричного контролю, – розповідає начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України в Запорізькій області Олексій Дунаєв.

У самому Запоріжжі, нагадують надзвичайники, урятувати від радіоактивного пилу може протигаз. Його можна придбати в інтернеті, але тут важливо підібрати правильно розмір.

Голова ГО Вогник Запоріжжя Іван Здоровець наголошує, що протигаз має облягати обличчя. Якщо він буде завеликий, то користі від нього мало.

Якщо напоготові немає протигаза, на одну годину вас може урятувати звичайна пов’язка на обличчі. Спеціальна марлева або з шарфа чи хустки.

Запорізькі урядники звітують – у разі радіаційної аварії, усі місцеві дотичні служби готові до порятунку людей.

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