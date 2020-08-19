Потік людей з Білорусі в Україну зріс: куди їдуть та що думають про протести

Факти ICTV вирішили перевірити, яка ситуація на кордоні України з Білоруссю на пункті пропуску Нові Яриловичі в Чернігівській області.

За словами прикордонників там збільшився пасажиропотік. Це здебільшого білоруси, які їдуть в Україну у приватних справах, переважно на море чи до родичів.

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На кордоні між двома країнами великих черг немає. Зазвичай тут пасажиропотік один з найжвавіших на українсько-білоруському рубежі. Прикордонники розповіли, що через масові протести в Білорусі особливих заходів безпеки тут не впроваджували.

Більшість білорусів перетинають кордон у приватних справах, хтось їде до рідних, які живуть в Україні, хтось на узбережжя Чорного моря.

Збільшилась кількість громадян, що перетинають державний кордон в напрямку України. Пасажиропотік зріс на 28%, – пояснила Галина Шеховцева, в.о. начальника прес-служби Чернігівського прикордонного загону.

А от щодо настроїв громадян сусідньої держави – то вони помітно різняться. Одразу впадає в око позиція старших людей. Вони особливо не поділяють протестних настроїв у себе на батьківщині.

По телевізору вже показують, що дехто незадоволений цим шумом, який відбувається на вулицях. Ці гудки, сигнали, сирени, які на вулицях. Декому набридло вже все це, – сказав один з білорусів на кордоні.

Натомість представники молодшого покоління налаштовані більш радикально. Кажуть, мітинги триватимуть й надалі, аж поки вимоги протестувальників не будуть виконані.

Мітингуватимемо щодня, аж поки стріляти не почнуть, – пояснив один з білорусів.

Також більшість білорусів зазначають, що протест тримається на тих людях, які на час карантину були змушені повернутися з-за кордону, і навчені свободолюбивістю європейців вже не хочуть миритися з диктатурою у себе вдома.

Координаційна рада в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв розігнати членів Координаційної ради опозиції мітлами і лопатами.

Також він нагадав, що створення альтернативних органів з метою захоплення влади карається законом.

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