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Софія Зінов'єва |

Потоп століття: Бельгія та Німеччина підраховують збитки від повеней

Європа оцінює масштаби лиха, завданого повінню, що охопила кілька країн після рясних злив. 

Найгірша ситуація в Німеччині, у постраждалих районах всюди вода, бруд та уламки будівель.

– Он там був будинок. Більше я його не бачу, там нема нічого. І там… Два будинки зникли. Вони розвалилися миттєво, не встиг і оком змигнути, – розповідає місцева мешканка Ренате Хольцен.

Десятки загиблих, а ще сотні вважаються зниклими безвісти і ці цифри продовжують зростати. 

Німці називають нинішню повінь “потопом століття”. Вода зруйнувала або пошкодила багато будинків, обвалила кілька мостів, позносила авто та повикорчовувала дерева. 

Понад 200 тис. осель залишились без електрики. Рятувальники вивозять людей із затоплених помешкань, а люди рятуються від повені на верхніх поверхах і навіть на дахах.

– Всю ніч мої родичі провели нагорі у цілковитій темряві, бо немає електрики, телефони не працюють. З вечора ми намагалися зв’язатися з ними і це виявилося дуже складно, – каже місцевий мешканець.

Напередодні в регіоні побував десант чиновників від уряду. Влада обіцяє постраждалим негайну допомогу.

12 людей загинули через повінь у Бельгії. По всій провінції Лімбурґ оголосили евакуацію.

Багато пошкоджених будівель небезпечні для проживання, тож десятки людей можуть опинитися просто неба.

– Ми жили тут із сестрою, але зараз нам сказали, що наш будинок може розвалитися і ми маємо виїхати, – плаче місцева мешканка.

Одразу після рясних злив кілька місцевих річок вийшло з берегів і рівень води продовжує підніматися.

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