Потоп у Черкасах: вода затопила будинки, люди залишилися без світла

Потужна злива з буревієм спричинила потоп у Черкасах та області. Напередодні обласний центр буквально затопило.

Автівки плавали у воді посеред вулиць. Багатоповерхівки позаливало водою не лише в Черкасах, а й у Смілі та Ватутіному. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії.

У селі Благодатному негода повалила дерева, впала й вежа мобільного зв’язку. Сильні пориви вітру пошкодили дах місцевого клубу. Наслідки потопу у Черкасах і області з вечора 12 липня ліквідовують комунальники та енергетики.

Попередньо, причиною потопу у багатоповерховому будинку Черкас називають пошкодження зливової каналізації.

Потом на Закарпатті

12 липня рятувальники також займалися ліквідацією наслідків негоди у Закарпатській області. 10 липня у регіоні випала місячна норма опадів.

Злива частково зруйнувала дороги, інфраструктуру, лінії електропередач. Вода пошкодила 100 будинків і знищила щонайменше 10 автомобілів.

Також значно піднявся рівень води у річках. Місцеві кажуть, що не пам’ятають такого масштабного лиха.

Детальніше про потоп на Закарпатті читайте у матеріалі.

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