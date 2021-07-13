Потоп у Черкасах: вода затопила будинки, люди залишилися без світла
Потужна злива з буревієм спричинила потоп у Черкасах та області. Напередодні обласний центр буквально затопило.
Автівки плавали у воді посеред вулиць. Багатоповерхівки позаливало водою не лише в Черкасах, а й у Смілі та Ватутіному. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії.
У селі Благодатному негода повалила дерева, впала й вежа мобільного зв’язку. Сильні пориви вітру пошкодили дах місцевого клубу. Наслідки потопу у Черкасах і області з вечора 12 липня ліквідовують комунальники та енергетики.
Попередньо, причиною потопу у багатоповерховому будинку Черкас називають пошкодження зливової каналізації.
Потом на Закарпатті
12 липня рятувальники також займалися ліквідацією наслідків негоди у Закарпатській області. 10 липня у регіоні випала місячна норма опадів.
Злива частково зруйнувала дороги, інфраструктуру, лінії електропередач. Вода пошкодила 100 будинків і знищила щонайменше 10 автомобілів.
Також значно піднявся рівень води у річках. Місцеві кажуть, що не пам’ятають такого масштабного лиха.
Детальніше про потоп на Закарпатті читайте у матеріалі.