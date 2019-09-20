Потоп у Техасі: вулиці перетворились на річки, людей евакуювали
Американський штат Техас затопило. Причиною стали триденні зливи.
Їх приніс із собою тропічний шторм Імельда.
У районі Г’юстона дороги і вулиці населених міст перетворилися на річки. З однієї із лікарень, яку залило особливо сильно, евакуювали людей.
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Місцеві жителі через негоду не виходять на вулицю без потреби. Синоптики прогнозують в регіоні нові опади.
До слова, на популярному серед туристів іспанському острові Майорці раптова повінь.
2019-09-20
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