Потоп у Техасі: вулиці перетворились на річки, людей евакуювали

Американський штат Техас затопило. Причиною стали триденні зливи.

Їх приніс із собою тропічний шторм Імельда.

У районі Г’юстона дороги і вулиці населених міст перетворилися на річки. З однієї із лікарень, яку залило особливо сильно, евакуювали людей.

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Місцеві жителі через негоду не виходять на вулицю без потреби. Синоптики прогнозують в регіоні нові опади.

До слова, на популярному серед туристів іспанському острові Майорці раптова повінь.

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