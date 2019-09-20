Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Потоп у Техасі: вулиці перетворились на річки, людей евакуювали

Американський штат Техас затопило. Причиною стали триденні зливи.

Їх приніс із собою тропічний шторм Імельда.

У районі Г’юстона дороги і вулиці населених міст перетворилися на річки. З однієї із лікарень, яку залило особливо сильно, евакуювали людей.

ДивітьсяСмертельний шторм у Криму – шестеро загиблих

Місцеві жителі через негоду не виходять на вулицю без потреби. Синоптики прогнозують в регіоні нові опади.

До слова, на популярному серед туристів іспанському острові Майорці раптова повінь.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штурм Зони 51 з “прибульцями”: пряма трансляція
Конгрес США затвердив виділення $250 млн військової допомоги Україні
Не поважає американців – звільнений Болтон розказав те, що думає про Трампа
Плата для Путіна: у США назвали одну з найсильніших санкцій проти РФ
США атакує вірус-вбивця, який переносять комарі
Пристайко пояснив, коли США долучаться до переговорів щодо Донбасу
США хочуть повернутися до переговорів про денуклеаризацію КНДР – ЗМІ
Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка