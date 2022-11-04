Потреба №1 під час війни. Як генератори рятують життя українців

Росіяни хочуть вимкнути нам світло, щоб від нестачі електрики ми втрачали людей на дорогах чи лікарнях.

Порятунком можуть бути генератори. На власному досвіді у цьому вже переконався ірпінський медзаклад. В окупації саме генератор допоміг проводити операції та підтримувати життєзабезпечення пацієнтам, які були в реанімації. Зараз лікарня вже має сім таких пристроїв, які в сумі коштують 10 млн грн.

В Україні приблизно 1 200 лікарень, у яких є стаціонар, і за даними МОЗ, практично всі вони мають хоча б по одному генератору. У відомстві загрозу зрозуміли ще в березні на прикладі окупованих міст. Тоді екстрено шукали генератори для Сум, Чернігова, Харкова. Тож за літо закупили 400 потужних апаратів.

– 10 жовтня ми зрозуміли, що загрози можуть бути ще більші, відключення можуть бути більш тривалі та непередбачувані по часу. Ми окремо запустили програму закупівлі ще 1 100 генераторів. Це проект спільно зі світовим банком. Окрім цього ВООЗ вже в цьому місяці та грудні поставить 80 потужних генераторів, – розповів заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський.

Також генератори закуповують на АЗС та поштові служби. Окрім того, деякі заправки оснащені сонячними панелями. Тому навіть заганяючи нас у темряву, ми все одно добудемо світло.

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