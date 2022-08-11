Потрібен тільки смартфон. Як українці можуть захистити культурну спадщину

Цифрові технології дають шанс зберегти та відновити понівечені війною культурні візитівки України. Проєкт Backup Ukraine пропонує українцям фотографувати улюблені місця на смартфон і завантажувати фото у спеціальний додаток.

Автори проєкту пояснили – раніше необхідна була дорога апаратура, щоб відсканувати архітектурну пам’ятку. Нині – все простіше: треба зареєструватися, щоб стати культурним волонтером. Далі – зробити фото улюбленої пам’ятки з різних боків і завантажити на онлайн-сервіс Polycam.

За кілька місяців роботи сервісу – до бази зберегли вже понад 6 тисяч файлів. Півсотні волонтерів щодня надсилають фото пам’яток, які хочуть вберегти від зникнення. Усі зйомки узгоджують з місцевою владою.

– Найшвидший спосіб стерти національну ідентичність народу – це знищити його культурну спадщину. Тож коли ми побачили, що відбувається, – вирішили, що просто необхідно щось робити і якомога швидше, – говорить співавтор Backup Ukraine Тао Томсен.

Зараз Росія намагається знищити українську культурну спадщину, каже архітектор Максим Каминін з Києва. Від самого початку війни став волонтером і долучився до проєкту. Відзняв уже понад сотню будівель у різних українських містах.

Окупанти руйнують історичні будівлі, спалюють церкви, яким понад тисяча років. За даними ЮНЕСКО, після початку повномасштабного російського вторгнення вже зруйновано чи пошкоджено 70 релігійних об’єктів, 13 музеїв, 33 історичні будівлі та 17 пам’ятників.

– Маємо зробити все можливе, щоб зберегти та передати майбутнім поколінням нашу спадщину, Завдяки проєкту Backup Ukraine ми маємо можливість зробити цифрову базу, в яку бомби точно не влучать, – каже архітектор Максим Каминін.

Ніщо не вічне, кажуть автори проєкту. Та цифрові копії зможуть зберегти всі деталі унікальних об’єктів української культури. Після перемоги все можна буде відновити в автентичному вигляді.

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