Потрійне вбивство у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного

Зухвале потрійне убивство шокувало весь Миколаїв. Трагедія сталася на околиці міста у промисловій зоні. На газовій АЗС зранку невідомий розстріляв трьох працівників. Причому, кілька годин про злочин ніхто й не здогадувався. Аж опівдні дружина одного з чоловіків прийшла до заправки, бо довго не могла до нього додзвонитись.

Жертвами жорстокої розправи стали чоловіки 64, 68 і 81 року народження. Це касир, механік і заправник АЗС, – підтвердили правоохоронці. Очевидці розповідають: десь о 9:30 із службового приміщення вийшов високий чоловік, порадив їм поставити машини на парковці і чекати, коли з’явиться електрика. А сам пішов геть.

На місці трагедії знайшли гільзи, попередньо – від пістолета Макарова. Розкрити зухвале вбивство могли б допомогти камери відеоспостереження, але їх на заправці не було. У Миколаєві негайно запровадили план перехоплення Сирена: перевіряли всіх підозрілих пішоходів і машини. Під посилений контроль узяли всі виїзди з міста.

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Ввечері правоохоронці затримали підозрюваного. У чоловіка виявили зброю і, зокрема, пістолет, а також гільзи. Він був сильно п’яним і не міг пояснити мотивів свого вчинку.

Ця АЗС – одна з найбільших газових у місті, тут завжди заправляються багато машин, а також маршруток. За даними ЗМІ, щоденний обіг – кількасот тисяч гривень. Після розстрілу каса була порожня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у селі на Львівщині жінка зарізала коханця через сімейний бюджет.

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