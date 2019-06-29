Потужна спека у Франції: температура сягнула 45 градусів

Потужна спека охопила Францію.

Температура в країні сягнула 45 градусів за Цельсієм. Майже в усіх регіонах, враховуючи Париж, оголошено помаранчевий рівень кліматичної загрози.

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У школах відкладено іспити, багато навчальних закладів повністю закриті через брак кондиціонерів, лікарні та будинки для літніх людей готові до масового напливу пацієнтів.

Попередній температурний рекорд у Франції зареєстрували у серпні 2003-го – тоді температура сягнула 44 градусів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві зросла концентрація шкідливих домішок у повітрі через аномальну спеку.

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