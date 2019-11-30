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Факти / Відео / Україна

Потужні навчання на Азовському морі: як піхотинці відбивають атаки Кремля

Потужні навчання на узбережжі Азовського моря проходять регулярно. Так морські піхотинці під прикриттям бронетехніки відбивають атаку російського десанту.

Гаубиці та артустановки Акація за легендою розбивають ворожий загін кораблів. Російському десанту не дають висадитися на українське узбережжя. Ворожі судна, які вціліли після артилерії, наздоганяє корабельно-катерна група.

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Броньовані артилерійські катери Кременчук та Лубни розбивають противника та з димовою завісою повертаються додому.

Поки на узбережжі навчаються, на сухопутній передовій бойовики прямо на очах у військових перекидають техніку.

Раніше Факти ICTV писали, чим бойовики обстрілюють ЗСУ під Новолуганським.

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