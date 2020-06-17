Потужні зливи з градом наробили лиха на Прикарпатті – кількасот людей відрізані від світу

Зливи з градом вже другий тиждень проходять західними областями. Нестримні потоки з року в рік затоплюють будинки, розмивають дороги, руйнують мости.

Зсув перекрив в’їзд у гірське село Максимець. Велика злива та стрімка вода підмила берег і міст просто посипався. По ту сторону школа, магазини та більше вісімсот горян. Ремонтувати і будувати нові не поспішають.

Сильний дощ зніс міст у селі Лубня, яким йде шлях на Польщу та два сусідні райони Закарпаття. За годину там випала кількатижнева норма опадів.

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Донині на Прикарпатті не відновили три великих мости, які зруйнувала велика вода 2008-го. Всього ж на Прикарпатті через сильні опади пошкоджено 12 мостів, розмиті майже 60 км доріг і зруйновано близько 10 км берегоукріплень. Підтопленими залишаються близько сотні житлових будинків. У повній ізоляції залишились сотні людей.

На 3 тис. км доріг місцевого значення цього року на Прикарпатті виділили 520 млн грн. З цієї суми на ремонт мостів віддадуть 40 млн. В області понад 800 переправ і 90% із них потребують негайного ремонту.

Через негоду у Чернівецькій області затопило частину місцевої дороги водами річки Прут. Наразі закрито рух тимчасовим технічним мостом між селами Маршинці Новоселицького району та Лунка Герцаївського району.

У Богородчанському районі Івано-Франківської області через сильні зливи у річці Манявка різко піднявся рівень води, який заблокував дві туристичні групи. Відпочивальники поверталися з Манявського водопаду, але затоплена річка перекрила рух 18 осіб.

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