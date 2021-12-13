Потужний снігопад перервав наземне та повітряне сполучення в Сербії
Громадський транспорт у Белграді – столиці Сербії напередодні зупинився, головний аеропорт не працював.
Нині вулиці розчистили. Але транспорт усе ще ходить з перебоями.
В регіонах повідомляють про масові знеструмлення, повалені дерева, пошкодження будівель.
На автошляхах у снігу застрягло багато машин, їх витягали тракторами. Нині муніципальні служби та волонтери активно розчищають сніг.
Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті в ніч на 13 грудня обмежили рух на низці доріг.
Причиною такого рішення став ризик виникнення ожеледиці та сильного снігопаду, повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, прогнозується похолодання до -1 градуси за Цельсієм.
2021-12-13