Потужний сигнал США | Наживо з передової | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Свіжі дані Генштабу щодо ситуації на фронті
– Нічна атака дронів по Україні – зведення Повітряних сил
– Ситуація на східному фронті: що там зараз відбувається
– Система військового рекрутингу: що це та як працює
– Вибори в Польщі: як це вплине на допомогу Україні
– Евакуація українців з Ізраїлю: вилетів другий рейс
– Ленд-ліз Україні від США: чому не працює
– Мобільні оператори готуються до блекаутів: чи витримають
– Іноземці допомагають у відбудові України: як вони працюють
– Постраждалі від війни українські фермери: як держава допомагає господарствам 00:54:02
– Covid-19 повертається: чи накриє Україну хвиля захворюваності
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (16.10.2023).