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Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Потужний сигнал США | Наживо з передової | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

– Свіжі дані Генштабу щодо ситуації на фронті

– Нічна атака дронів по Україні – зведення Повітряних сил

– Ситуація на східному фронті: що там зараз відбувається

– Система військового рекрутингу: що це та як працює

– Вибори в Польщі: як це вплине на допомогу Україні

– Евакуація українців з Ізраїлю: вилетів другий рейс

– Ленд-ліз Україні від США: чому не працює

– Мобільні оператори готуються до блекаутів: чи витримають

– Іноземці допомагають у відбудові України: як вони працюють

– Постраждалі від війни українські фермери: як держава допомагає господарствам 00:54:02

– Covid-19 повертається: чи накриє Україну хвиля захворюваності

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 20:00 (16.10.2023).

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