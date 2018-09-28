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Потяг Чотири столиці: ціна, графік і який комфорт у вагонах

З Києва – до Риги за 2248 гривень.  У свій перший рейс вирушив новий міжнародний поїзд під назвою Чотири столиці.

Раз на тиждень він курсуватиме з Києва до латвійської Риги через білоруський Мінськ та литовський Вільнюс.

В Укрзалізниці кажуть: цей напрямок – перспективний. Уже на перший потяг із 10 вагонів викупили половину квитків.

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Дорога до Риги в пасажирів займатиме майже 19 годин. А коштуватиме 2248 гривень у вагоні купе і майже 4,5 тисячі – у вагоні СВ. Візуально поїзд не відрізняється від внутрішньо-українських, складається з реконструйованих вагонів із оновленим логотипом Укрзалізниці. Проте у відомстві переконані, за вітчизняні вагони в Європі соромно не буде. А пасажири надаватимуть перевагу потягу перед літаком за можливість по спати в дорозі.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Укрзалізниця презентувала новий корпоративний логотип.

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