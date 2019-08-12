Повені в Індії забрали понад 150 життів і зруйнували 200 будинків

Повені в Індії забрали вже понад 150 життів. Ще сімнадцятьох людей шукають у чотирьох штатах країни.

Сильні зливи зруйнували понад 200 домівок. Більше 160 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до тимчасових таборів.

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Стихійні лиха є наслідком мусонних дощів. В операціях з порятунку беруть участь майже півсотні команд. Зокрема, підрозділи армії, морських та повітряних сил країни.

Нагадаємо, через нещодавню негоду в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів.

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