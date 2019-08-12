Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Повені в Індії забрали понад 150 життів і зруйнували 200 будинків

Повені в Індії забрали вже понад 150 життів. Ще сімнадцятьох людей шукають у чотирьох штатах країни.

Сильні зливи зруйнували понад 200 домівок. Більше 160 тисяч людей були змушені залишити свої домівки й переселитися до тимчасових таборів.

Дивіться: Востаннє таке бачили півстоліття тому: Кирилівку накрила потужна піщана буря

Стихійні лиха є наслідком мусонних дощів. В операціях з порятунку беруть участь майже півсотні команд. Зокрема, підрозділи армії, морських та повітряних сил країни.

Нагадаємо, через нещодавню негоду в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Автогелікоптер за $10 тис.: незвичайний тюнінг машини у Індії
У Китаї паводок змив туристів в ущелину – 13 загиблих
Економіка і кіно: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Індії
В Індії семирічному хлопчику видалили 526 зайвих зубів
У Індії розвалилася карусель – двоє загиблих, 28 поранених
В США затопило Новий Орлеан: машини по вікна у воді
Масштабна повінь у Росії: семеро загиблих, дев’ятеро зникли безвісти
В Індії 14 осіб загинули під час піщаної бурі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка