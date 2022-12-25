Повернення до українських традицій: як у Криворівні святкують гучно Різдво

Криворівня – єдине село в Україні, яке Різдво святкуватиме 25 грудня. Гуцульська коляда – унікальна традиція, яку зберегли у горах. Якщо раніше місцеві жартували, що Різдво у Криворівні скасують хіба що за ядерної загрози. Нині певні – попри будь-яку загрозу Різдво у Криворівні святкуватимуть, бо це не лише автентичні обряди, це надія на нове життя, яку приносить новонароджений Ісус, та на перемогу. А зміни в даті сприймають не як святкування по-новому, а як повернення до українських традицій. Кутя головна страва на Святий вечір. Кутю – обов’язкову сакральну страву Святвечора – вміє готувати чи не кожна українська господиня. А от колядувати, як у Криворівні, можуть мало де. Криворівня – гірське село, тут колядують гучно та довго. З-під церкви в різні боки розходяться групи колядників. Бо треба зайти до кожної, навіть найдальшої, господи. Це перша громада в Україні, яка святкуватиме Різдво 25го грудня. 18го жовтня Синод ПЦУ дозволив проводити різдвяні богослужіння – за бажанням вірян. Тутешні парафіяни ще 8 листопада вирішили відрубати московські пута назавжди. А зміни у святкуванні сприймають не як нове літочислення, а як повернення до традицій.

Це високогірне село найвідоміше в Україні своїми автентичними колядниками та колядками. Попри, здавалося б, кардинальне рішення перейти на світове християнське літочислення, власних різдвяних традицій Криворівня не втратить. Навпаки – обіцяють зберегти та примножити.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.