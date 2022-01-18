Повернення Порошенка та загроза вторгнення РФ: головні теми Свободи слова на ICTV

Повернення в Україну п’ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка, а також ризики широкомасштабного вторгнення Росії стали головними темами першого у 2022 році випуску програми Свобода слова на ICTV. Адже ризик великої війни з РФ залишається високим, як і вірогідність внутрішньої дестабілізації.

Урядовці, народні депутати та експерти також обговорили нинішню ситуацію на дипломатичних фронтах.

Першою обговорювалася тема повернення Петра Порошенка й початку судового засідання для обрання йому запобіжного заходу. Вона викликала гарячі дискусії та суперечки у студії.

Так, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що влада не хоче коментувати цю тему, оскільки своє слово повинні сказати правоохоронці та суд.

– Саме для того, щоб нікого не могли звинувачувати в політичному тиску чи в політичному якомусь втручанні… Цим займаються правоохоронні органи. І саме правоохоронні органи мають робити свою справу. Ми не хочемо лізти в роботу правоохоронних органів, – зазначив Арахамія.

Натомість нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко переконаний, що чергова справа проти п’ятого президента України – це насамперед політичне переслідування. Опозиціонер також закликав владу думати про державу.

– Путін бряцає зброєю біля наших воріт. У цей час Зеленський бореться не з Путіним. Зеленський займається тим, як посадити свого прямого опонента, і найбільшого опонента, згідно з усіма опитуваннями, п’ятого президента. Скажіть мені: це посилює державу? – заявив Гончаренко.

Ще однією темою для дискусії став ризик широкомасштабного вторгнення Росії, який за час новорічних канікул нікуди не зник.

На думку нардепа Сергія Рахманіна, нині ситуація більш загрозлива, ніж наприкінці грудня. Представник Голосу в парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки переконаний, що у цій ситуації Україна повинна вимагати від міжнародних партнерів більшої військової підтримки – насамперед високотехнологічного обладнання. Йдеться, зокрема, про засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки, системи протиповітряної оборони, гвинтокрили.

– Зараз у нас є унікальний шанс, граючи на протиріччях, які сьогодні існують між Путіним і Байденом, вимагати більш якісної допомоги від країн НАТО. Наприклад, певними дефіцитними боєприпасами, які є в країнах НАТО і які, на превеликий жаль, ми не можемо отримати через певні проблеми, – наголосив Рахманін.

А віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що головною умовою перемовин із Кремлем має бути мирне врегулювання та виведення окупаційних військ з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

– Першою умовою будь-яких перемовин із Путіним має бути мирне врегулювання і в цілому виведення військ з території Донецької і Луганської областей і перемовини щодо повернення Криму. Тобто сьогодні ще політичні лідери країн НАТО, в тому числі США, не готові до цього, – заявила Стефанішина.

На її думку, нинішній стан речей і нагнітання ситуації та погрози широкомасштабного наступу – це тактика, вигідна Путіну. Завдяки їй він змушує країни НАТО до переговорів та озвучує неприйнятні пропозиції.

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