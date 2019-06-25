Повернення Росії в ПАРЄ: Україна призупиняє участь в Асамблеї і готує жорстку реакцію

Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ на знак протесту проти рішення щодо знищення санкційного механізму, яке було ухвалене вночі 25 червня.

Прийнята резолюція дає можливість зняття санкцій з Росії які були накладені 2014 року. Тоді через анексію Криму росіян позбавили права голосу в ПАРЄ і виключили з усіх керівних органів асамблеї.

Ситуація на дипломатичному фронті в Парламентські Асамблеї Ради Європи останню добу нагадує реальні бойові дії на сході України.

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Країні агресору дозволили повернутися в ПАРЄ без виконання будь-яких умов. Тобто, жодна з семи резолюцій щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, припинення окупації Криму та Донбасу не виконані. Отже, своїм голосуванням, євродепутати скасували механізм запровадження санкцій, що діяв в асамблеї раніше, а 220 правок, внесених Україною відхилили.

Українська та грузинська делегації оскаржили рішення Асамблеї повернути Росію. За підтвердження повноважень росіян, у ПАРЄ голосуватимуть 26 червня. Після оскарження, українська делегація залишила сесійну залу і вирішила припинити участь у цій сесії, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський, на своїй сторінці у фейсбук він написав, що дуже розчарований.

Прем’єр-міністр України – Володимир Гройсман заявив, що реакція на повернення Росії в ПАРЄ має бути максимально жорсткою.

У вітчизняному МЗС заявили, що ПАРЄ значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а відтак і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію.

Потужним викликом і першим серйозним дипломатичним ударом за останні 5 років назвав рішення ПАРЄ попередній президент України Петро Порошенко. Він пообіцяв найближчим часом задіяти всі його зовнішньополітичні зв’язки, аби вірус всепрощення Росії за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі.

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до ПАРЄ, бо інакше це буде крах української дипломатії.

Нагадаємо, Росія повністю припиняє авіасполучення з Грузією.

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