Повернулися не всі: у Яворові зустріли бійців з передової
У Яворові на Львівщині зустрічають з передової бійців 24 окремої механізованої бригада ім. Короля Данила. 7 місяців вони захищали країну і повернулись на чергову ротацію. Однак живими повернулися не всі – 10 бійців загинули і 42 зазнали поранень.
Військовим вручили нагороди за вірність присязі.
Військовою колоною під музичний супровід оркестру пройшли понад 2 тис. військовослужбовців. На чолі – бойовий прапор підрозділу. А довкола – сотні людей, які прийшли подякувати героям. У руках – синьо-жовті кульки, квіти та бойові стяги, які тримали побратими та волонтери.
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24 механізована бригада впродовж семи місяців виконувала бойові завдання у Мар’їнці, Новомихайлівці, Славному, Красногорівці. Нині бійці отримали коротку відпустку. Потім повернуться до військової частини, де проведуть бойове злагодження. А далі – знову на передову.
Загалом за 5 років бойових дій на Донбасі полягли 130 військовослужбовців бригади. Їх пом’янули хвилиною мовчання.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Рівненщину повернулися розвідники після пів року на передовій.