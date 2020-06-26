Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, на Прикарпатті підтоплено понад 8 тис. будинків

Рівень води в затоплених районах Прикарпаття спадає. Досі залишаються підтопленими понад 8 тис. будинків, подвір’я та городи. Подекуди рівень води все ще сягає півтора метра. Нині найважче у селах вздовж Дністра. Їх затопило повністю.

Третина Нижнева під водою. Люди допомагають одне одному. Лише там підтопило 60 будинків. Люди сидять у машинах вздовж дороги з надією вже повернутися до хати.

На Буковині в Новоселецькому районі затоплені городи, теплиці, будинки. Пересуваються люди там човнами. В ізольовані села рятувальники доставляють продовольство. Вода поволі відступає.

Читайте: Тисячі зруйнованих осель та сотні тисяч постраждалих: найбільш руйнівні паводки в Україні

Рівень води у річках Прикарпаття та Буковини падає. Подекуди ще дощитиме, але не так рясно. Тим часом, очікується підняття води у басейні Прип’яті, Дністровському водосховищі, у Тисі поблизу Чопа та у Дністрі. Відтак можливе затоплення траси Одеса -Рені в Одеській області.

Президент Володимир Зеленський закликав главу уряду Дениса Шмигаля розробити системне рішення для ліквідації наслідків підтоплень та паводків в Україні.

Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні. Про це повідомили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня.

Теги: , , ,

По темі

Головне допомогти людям: Зеленський оглянув затоплену Франківщину
Головне допомогти людям: Зеленський оглянув затоплену Франківщину
Негода в Україні: Зеленський терміново прибув на Прикарпаття
Негода в Україні: Зеленський терміново прибув на Прикарпаття
Повінь у Західній Україні: МЗС звернулося за допомогою до ЄС і НАТО
Повінь у Західній Україні: МЗС звернулося за допомогою до ЄС і НАТО
Одеська область готується до повеней, туристів просять не відпочивати на воді
Одеська область готується до повеней, туристів просять не відпочивати на воді
Чи може вирубка лісів бути причиною великої повені та хто компенсує збитки
Чи може вирубка лісів бути причиною великої повені та хто компенсує збитки
Повінь у Західній Україні: для ліквідації наслідків виділили 754 млн грн
Повінь у Західній Україні: для ліквідації наслідків виділили 754 млн грн
Повінь у Західній Україні: троє загиблих та 285 підтоплених населених пунктів
Повінь у Західній Україні: троє загиблих та 285 підтоплених населених пунктів
Галич у воді, Чернівці готуються до евакуації: наслідки негоди в Україні
Галич у воді, Чернівці готуються до евакуації: наслідки негоди в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх