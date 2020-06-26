Повінь на Західній Україні: рівень води спадає, на Прикарпатті підтоплено понад 8 тис. будинків

Рівень води в затоплених районах Прикарпаття спадає. Досі залишаються підтопленими понад 8 тис. будинків, подвір’я та городи. Подекуди рівень води все ще сягає півтора метра. Нині найважче у селах вздовж Дністра. Їх затопило повністю.

Третина Нижнева під водою. Люди допомагають одне одному. Лише там підтопило 60 будинків. Люди сидять у машинах вздовж дороги з надією вже повернутися до хати.

На Буковині в Новоселецькому районі затоплені городи, теплиці, будинки. Пересуваються люди там човнами. В ізольовані села рятувальники доставляють продовольство. Вода поволі відступає.

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Рівень води у річках Прикарпаття та Буковини падає. Подекуди ще дощитиме, але не так рясно. Тим часом, очікується підняття води у басейні Прип’яті, Дністровському водосховищі, у Тисі поблизу Чопа та у Дністрі. Відтак можливе затоплення траси Одеса -Рені в Одеській області.

Президент Володимир Зеленський закликав главу уряду Дениса Шмигаля розробити системне рішення для ліквідації наслідків підтоплень та паводків в Україні.

Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні. Про це повідомили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня.