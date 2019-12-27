Повірять, лише коли побачать: як рідні чекають полонених з РФ

Обмін полоненими з Росією має відбутися 29 грудня об 11 ранку на КПП Майорське. За інформацією журналіста Андрія Павловського, Украіна передасть 130 людей, а Росія – лише 80. І поки не відомо, чи виключив Київ зі списку чотирьох беркутівців, які розстрілювали людей на Майдані та ще сімох одіозних злочинців.

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Імена зі списків поки не відомі – влада нічого не коментує. Тож рідні українських бранців не знаходять собі місця від хвилювання. Зокрема, родина Романа Фурсова, який у полоні вже понад 2 роки. Докладніше – у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про історії звільнених бранців Кремля.

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