Повністю виправдана: суд відпустив Наталю Саєнко, яка збила на смерть 15-річного хлопця

Жовтневий суд Полтави повністю виправдав водійку-бізнесвумен Наталю Саєнко, яка у 2018 році на пішохідному переході збила на смерть 15-річного велосипедиста Артема Левченка.

Школяра госпіталізували із тяжкою травмою черепа: через два місяці Артем помер, не приходячи до тями.

Слідство тривало вісім місяців, справа налічує п’ять томів. Протягом року виснажливих судових засідань було відсторонено декілька слідчих та змінено прокурорів.

Родина загиблого велосипедиста назвала вирок полтавського суду повним провалом правоохоронної і судової систем країни.

– Життя у нашій країні не має жодної цінності, наша держава – це інкубатор для вбивць, і я не знаю, хто буде наступним. Поки гинуть люди, подібні водії отримують права, – поділилася матір Артема.

Прокурор запевнив, що обставини ДТП детально вивчатимуться, і незабаром звернеться до апеляційного суду з відповідним клопотанням про оскарження.

Апеляцію подаватиме і представник потерпілих. Всі витрати, пов’язані з процесом, покладені на державу: Саєнко ж не сплатить ні копійки.

ДТП у Полтаві: як це було

У листопаді 2018 року в центрі Полтави відбулося смертельне ДТП: позашляховик Mercedes-Benz збив підлітка, який виїхав на велосипеді на пішохідний перехід.

Медики діагностували у 15-річного хлопчика забій головного мозку та церебральну кому.

Свідком у справі був чоловік полтавського ресторатора Наталі Саєнко. Після прибуття на місце ДТП чоловік забрав з автомобіля відеореєстратор та відвіз його до магазину.

Вже наступного дня він віддав реєстратор правоохоронцям, однак флешка була порожньою.

Від удару велосипедиста на кілька метрів підкинуло у повітрі. Поки він лежав на асфальті, Саєнко навіть не підійшла до хлопчика. Більше того – не зателефонувала до екстреної допомоги.

Згодом експертиза доведе, що якби Наталя Саєнко вчасно натиснула на гальма, зіткнення можна було б уникнути.