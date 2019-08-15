Повноцінна зустріч Зеленського і Трампа: Тейлор назвав місце та терміни

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться восени у Вашингтоні. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Тейлор запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема, Вашингтон посилює санкції проти Росії. Американський дипломат вже помітив позитивні зрушення за президенства Зеленського.

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Це зміна ставлення до українців на окупованих територіях, а також нове прагнення до двосторонніх переговорів з Москвою. На думку Тейлора, важливо, що президент Зеленський телефонував Путіну. Це свідчить про можливість того, щоби президенти України та Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря та Керченської протоки.

До слова, Вільям Тейлор заявив, що наразі відомо, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп будуть в один час перебувати у Варшаві і Нью-Йорку.

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