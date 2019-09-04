Повноцінний образ за 900 грн.: чи реально стильно одягнутися у секонд-хенді
Секонд-хенд – це не обов’язково гори брудного і копійчаного одягу. Вбрання розфасоване, усе висить на вішаках, і за доступними цінами можна натрапити навіть на світові бренди. Або ж на зовсім новеньку річ. Головне – запастися часом і терпінням.
У Богдана Трищука вища освіта. Працює у сфері шоу-бізу і хоче виглядати зі смаком. Та не завжди вистачає грошей на брендове вбрання. Тож відвідати секонд – гідна альтернатива. На шопінг вирушив не сам, а разом із імідж-консультантом, який зазвичай вдягає політиків та бізнесменів за чималий бюджет. І підбирати гардероб із ношеного одягу – щось новеньке.
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За годину стиліст знайшов готовий образ. Від взуття до піджака. Речі пасують епатажному стилю Богдана. В них і вечірку можна провести. А на касі ще й виявився сюрприз – у будній день в секонд-хенді можна натрапити на знижку у 70%. Усього на повний образ довелося витратити 924 грн.
Недорогі речі на Богдані виглядають солідно і образ із секонд-хенду часто не відрізнити від одягу з дорогого бутика.
Загалом, кожен охочий, якщо промоніторить тренди сезону, теж має шанс підібрати модні костюми серед вживаного одягу. Вдягнутися на осінь і не спустошити гаманець – цілком можливо. Нині секонд – достойна альтернатива брендовим бутикам. Навряд туди ходять зі стилістами, але маючи смак, такий шопінг задовільнить найвибагливішого.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробити на вживаному одязі.