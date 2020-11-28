Повний локдаун в Україні: сценарії та що думають підприємці

Карантинні обмеження, впроваджені навесні цього року застали чи не увесь український бізнес зненацька. Хтось адаптувався та перейшов в он-лайн. Хтось не пережив тотального локдауну, інші ж наздоганяли втрачене коли обмеження були послаблені. Нині через карантин вихідного дня підприємці знов втрачають заробіток.

Антон співвласник мережі салонів краси. Через обмеження на вихідні вже втратив п’яту частину своїх клієнтів. Тож переконаний, краще впровадити локдаун, зменшити кількість хворих на Covid -19 і повернутися до звичного режиму роботи.

За підрахунками експертів Київської школи економіки навесні країна втратила майже 9% ВВП.

Представники великого бізнесу до нового локдауну готові, переконані в Європейській бізнес асоціації. Якщо влада зможе підтримати ще й малий бізнес – це матиме кращий ефект у майбутньому.

Але навряд чи врятують 8 тис. грн допомоги підприємцям, про які днями повідомив прем’єр Денис Шмигаль. Влада має зменшити податковий тиск, полегшити процес отримання кредитів. Як під час карантину, так і після, щоб бізнес зміг відновитися і розвиватися.

Те, що повний локдаун фактично неминучий, зараз говорять мало не всі вітчизняні чиновники. Його дієвість у боротьбі із Covid-19 доводить досвід європейських країн. До того ж, за підрахунками економістів другий локдаун уже не завдасть такої шкоди економіці. Прогнозують – 0,3% падіння місячного ВВП.

Підприємці не аби як чекають на новорічні свята.

Це остання можливість підтягнути заробітки у цьому році. Та за прогнозами Українського інституту майбутнього, один з реалістичних сценаріїв – впровадження локдауну припаде саме на ці дні.

Другий сценарій – якнайшвидше впровадження локдауну. Тоді на свята бізнес почне заробляти, але й кількість нових хворих після свят різко поповзе вгору. А отже навесні уряд буде змушений вже втретє ставити країну на паузу. Тож, підприємцям радять готуватися вже та надати своїм клієнтам якомога більше послуг завчасно.

Карантин вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення карантину вихідного дня.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.