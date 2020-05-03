Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Пояснюють і роздають маски. Як в Черкасах поліція бореться з порушниками карантину

Замість штрафів за відсутність маски – роздають маски. Із такою місією виходять в люди поліцейські Черкас. Ініціатива спільна із доброчинцями. Благодійний фонд передає маски патрульним, а вони вже йдуть із роз’ясненнями до людей. Ініціативу черкащан підтримали вже і на Волині.

З початком вимушених обмежень поліцейським доводиться складати протоколи на порушників карантину. Пояснити важливість дотримання карантинних заходів не завжди вдається, визнають патрульні. Та сама лише присутність патрульних на вулицях змушує містян діставати маски з кишень. Штрафів люди бояться більше, ніж захворіти. Докладніше у збірному сюжеті Фактів.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що чинитиме опір у разі переслідувань за пом’якшення карантину у Черкасах.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лукашенко заявив, що не може скасувати парад 9 травня
Лукашенко заявив, що не може скасувати парад 9 травня
Підтримка та осуд: як чиновники відреагували на послаблення карантину у Черкасах
Підтримка та осуд: як чиновники відреагували на послаблення карантину у Черкасах
П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови
П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови
Зухвале ставлення до карантину: в Одесі пояснили спалах Covid-19
Зухвале ставлення до карантину: в Одесі пояснили спалах Covid-19
Перша шлюбна ніч і тур у пекло – 7 відео Дизель Шоу, які варто подивитися
Перша шлюбна ніч і тур у пекло – 7 відео Дизель Шоу, які варто подивитися
Карантин в Ізраїлі: школи відновлюють роботу
Карантин в Ізраїлі: школи відновлюють роботу
Спалах Covid-19: на Рівненщині ще одне село закрили на карантин
Спалах Covid-19: на Рівненщині ще одне село закрили на карантин
Із-за кордону евакуаційними рейсами прибуло понад 550 українців
Із-за кордону евакуаційними рейсами прибуло понад 550 українців

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка