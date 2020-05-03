Пояснюють і роздають маски. Як в Черкасах поліція бореться з порушниками карантину

Замість штрафів за відсутність маски – роздають маски. Із такою місією виходять в люди поліцейські Черкас. Ініціатива спільна із доброчинцями. Благодійний фонд передає маски патрульним, а вони вже йдуть із роз’ясненнями до людей. Ініціативу черкащан підтримали вже і на Волині.

З початком вимушених обмежень поліцейським доводиться складати протоколи на порушників карантину. Пояснити важливість дотримання карантинних заходів не завжди вдається, визнають патрульні. Та сама лише присутність патрульних на вулицях змушує містян діставати маски з кишень. Штрафів люди бояться більше, ніж захворіти. Докладніше у збірному сюжеті Фактів.

Нагадаємо, мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що чинитиме опір у разі переслідувань за пом’якшення карантину у Черкасах.

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