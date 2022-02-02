Поєднання кулінарії та мистецтва: у ресторані Asia Bar&Grill відбувся незвичний бранч

Традиційний тематичний бранч (поєднання сніданку та ланчу) влаштували у ресторані Asia Bar&Grill готелю Hyatt Regency в Києві. Смачні страви цього разу доповнювали скульптури та картини українських митців.

– Ми намагалися зробити подачу незвичною, щоб було цікаво навіть для наших постійних гостей, – каже заступник головного шеф-кухаря ресторану Меліх Юртьорен.

Організатори наголосили на тому, що головною метою заходу стало поєднання кулінарії та краси мистецтва.

– Ми дуже прагнули, щоб гості мали змогу на деякий час відволіктися від буденності, від зими за вікном, послухати вічний джаз, подивитись сучасне мистецтво і звісно ж насолодитись вишуканими стравами, – розповідає менеджер ресторанів та барів Hyatt Regency Kyiv Артур Ян Цвинар.

Також цього дня гості мали змогу й самі долучитись до мистецтва, створивши власну картину.

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