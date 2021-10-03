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Маргарита Верещагіна |

Поєднує минуле та майбутнє: перформанси цьогорічного ГогольFest у Дніпрі

Фестиваль, який став відомим не лише в Україні, а й далеко за її межами. Уже третій рік поспіль ГогольFest у Дніпрі вражає своїми масштабами та програмами.

Тут звичний для всіх простір оживає, а пересічні громадяни стають учасниками унікальних мистецьких подій.

Серед основних локацій – Річковий вокзал, культурний центр і колишній промисловий гігант – завод ім. Карла Лібкнехта. Кожен перформанс адаптований під темп і стиль міста. Цьогоріч він поєднує минуле та майбутнє.

Протягом двох днів фестиваль відкритий для глядачів і поціновувачів сучасного мистецтва. Кожен ГогольFest – це неповторне дійство, запевняють організатори, адже програму та локації щоразу адаптують спеціально під місто.

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