Пожежа на Північній ТЕЦ у Москві – 11 постраждалих

Масштабна пожежа сталась у Москві на Північній ТЕЦ. Постраждали 11 людей. У більшості – сильні опіки.

Водії, які їхали неподалік зняли на відео величезний стовп вогню і чорного диму.

Читайте: Пожежа на шахті у Дніпропетровській області – постраждали шестеро гірників

За попередніми даними полум’я спалахнуло після вибуху в одному з приміщень.

На ліквідацію пожежі відправили понад десяток пожежних бригад і два гелікоптери. Поряд розташований гуртожиток і вогонь уже підібрався до будівлі.

До слова, пожежа та тріщини у фундаменті: у Каліфорнії стався потужний землетрус.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.