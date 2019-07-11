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Пожежа на Північній ТЕЦ у Москві – 11 постраждалих

Масштабна пожежа сталась у Москві на Північній ТЕЦ. Постраждали 11 людей. У більшості – сильні опіки.

Водії, які їхали неподалік зняли на відео величезний стовп вогню і чорного диму.

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За попередніми даними полум’я спалахнуло після вибуху в одному з приміщень.

На ліквідацію пожежі відправили понад десяток пожежних бригад і два гелікоптери. Поряд розташований гуртожиток і вогонь уже підібрався до будівлі.

До слова, пожежа та тріщини у фундаменті: у Каліфорнії стався потужний землетрус.

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