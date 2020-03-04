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Пожежа в одеському коледжі. Куди перевели студентів та чи знайдуть винних

Минуло вже три місяці, відколи полум’я знищило Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь забрав життя 16 людей, зокрема рятувальника Сергія Шатохіна. Основна версія трагедії – коротке замикання, в закладі 5 років не проводили пожежної перевірки.

Коли будівля загорілася, всередині було 300 студентів і працівники різних організацій. Уже наступного після пожежі дня рятувальники почали знаходити тіла загиблих. На лаві підсудних опинилися директорка навчального закладу та завгосп, яких підозрюють у службовій недбалості. У причетності підозрюють і колишнього керівника ДСНС області Віктора Федорчака, якого наприкінці грудня звільнили з посади. Деталі у сюжеті Назара Бурхара.

Нагадаємо, у Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки.

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