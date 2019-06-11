Пожежа в психлікарні Одеси: одна людина у критичному стані, загинули шестеро

Масштабна пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Шестеро людей загинули – п’ятеро пацієнтів та одна медсестра. Ще декілька госпіталізовані з різними ступенями важкості. Наразі встановлюють причини займання будівлі. Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману створити державну комісію і розслідувати трагедію.

Під час пожежі в будівлі було 54 пацієнти та троє співробітників лікарні. Через отруєння чадним газом на місці загинули троє ветеранів і медсестра. Згодом, ще двоє людей померли в реанімації. Четверо госпіталізовані – один у критичному стані. 41-го хворого евакуювали до інших відділень.

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Займання почалося пізно увечері 10 червня у відділені психіатричної лікарні, де перебували пацієнти – ветерани другої світової війни та воїни-афганці. За лічені хвилини полум’я поширилось на дах одноповерхової будівлі. О 21:44 надзвичайники отримали повідомлення та за 6 хвилин перший екіпаж прибув на місце. На допомогу прибігли і місцеві люди.

Будівля дерев’яна. Палати були відкриті, тож пацієнти могли спокійно пересуватися відділенням. Головний лікар запевняє, нещодавно встановили пожежну сигналізацію, проте договір на обслуговування не уклали.

Протягом години шість десятків пожежних боролися з вогнем. Та будівля згоріла вщент. За попередніми даними, займання почалось із вулиці.

До слова, Володимир Зеленський доручив Володимиру Гройсману створити державну комісію для розслідування причин пожежі у психлікарні в Одесі.

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