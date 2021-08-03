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Дмитро Кудрявцев |

Пожежі та рекордні температури: у Туреччині та Греції намагаються впоратися зі стихією

У Туреччині та Греції продовжують бушувати пожежі та рекордно високі температури, поки в Україні вирують урагани.

У першій країні, яка страждає від стихії, що знищує все на своєму шляху, вдалося локалізувати 130 пожеж.

Проте займання знову сталося в провінції Мугла, через що було оголошено евакуацію. Рятувальники продовжують роботу над локалізацією дев’яти осередків займання на тлі спеки, низької вологості повітря та сильного вітру.

За словами фахівців, ситуація залишається складною через погодні умов та той факт, що місцеві мешканці відмовляються залишати будинки. Деякі громадяни намагаються загасити полум’я своїми зусиллями, щоб захистити майно, проте це їм не допомагає в боротьбі зі стихією.

Біля курорту Мармарис пожежним допомагають впоратися з вогнем гелікоптери та літаки, з яких два – українські, але техніки не вистачає.

– Ми намагалися самостійно захистити наші будинки. Разом з сусідами передавали відра з водою. Ми дзвонили в усі можливі рятувальні служби, просили прислати гелікоптер. Нас кинули напризволяще, – сказав один з місцевих мешканців.

Від природних катаклізмів страждає також Греція, де було зафіксовано близько 46 градусів спеки. Місцеві мешканці та туристи намагаються врятуватися від спеки біля водойм та фонтанів, а тим, у кого слабке здоров’я, роботодавці дозволили взяти відгул.

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Спека поставила під загрозу державну систему електропостачання. На тлі того, що мешканці активно використовують кондиціонери, підскочило навантаження на електромережі.

Влада намагається впоратися із цією проблемою, запустивши декілька вугільних електростанцій, які збиралися закрити.

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