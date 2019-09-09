Пожежі, тайфуни та урагани: у світі лютує стихія

Слідом за літньою спекою, яка лише у Франції забрала понад півтори тисячі життів, прийшли осінні стихії: пожежі, тайфуни та урагани.

Вогняний шторм – так назвали масштабні лісові пожежі в австралійському Квінсленді та Новому Південному Уельсі. Адже через пориви вітру полум’я ніби хвилями охоплює нові території. Згоріли щонайменше 200 будинків. Серед них і пам’ятки архітектури. Вогонь підібрався до Національного парку. Пожежні гелікоптери допомагають приборкати стихію.

На корейський півострів обрушився потужний тайфун. Загинули 8 людей. Троє у Південній Кореї, ще п’ятеро – у Північній. Лідер КНДР Кім Чен Ин вже звинуватив чиновників у бездіяльності. Бо не підготувалися і не попередили про такі серйозні наслідки стихійного лиха. Затоплені величезні території угідь, де росте рис. Для жителів країни, що потерпає від нестачі продовольства – це ризик залишитися голодними.

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В Японії сміливці знімають на відео силу потужного тайфуну Факсай. Є перші жертви. Загинула жінка. Її знайшли непритомною посеред вулиці. Ще 40 людей з різноманітними травмами потрапили до лікарень. Швидкість вітру сягала понад 200 кілометрів на годину. Скасували сотні авіа- та залізничних рейсів. У центрі Токіо стихія повалила дерева неподалік імператорського палацу. Без світла залишились майже мільйон помешкань по всій країні.

На атлантичному узбережжі Канади оцінюють шкоду, завдану ураганом Доріан. Швидкість вітру сягала 40 метрів на секунду. Обірвані лінії електромереж. Понад 500 тис. людей залишилися без світла. Ураган пошкодив тисячі будинків. У місті Галіфакс впав будівельний кран і розтрощив щойнозведені споруди. Міністерство оборони відправило в потерпілі регіони майже тисячу військових аби допомогти навести лад після розгулу стихії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що тайфун у Китаї забрав життя більше 40 людей.

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