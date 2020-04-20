Пожежі в Україні: на Житомирщині майже вщент вигоріли два села

Україна в диму і вогні. Від 4 квітня не можуть остаточно приборкати полум’я у Чорнобильській зоні. Продовжують гасити осередки займань на території п’яти лісництв. Тліють пеньки, залишки деревини та торф’яник.

Напередодні 15 пожеж загасили на Вінниччині. Вогонь знищив понад 19 гектарів сухостою. Була небезпека перекидання полум’я на ліс. На Житомирщині вигоріли майже 4 тис. гектарів лісів. Знищено 4 десятки будинків. Майже вщент вигоріли два села.

Докладніше про пожежі в українських селах дивіться у сюжеті Валерія Ніканорова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як гасили пожежу у Чорнобильській зоні.

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