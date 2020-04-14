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Факти / Відео / Україна

Пожежі в Україні. На Житомирщині вогонь за дві години знищив 16 будинків

Випалювали суху траву і спалили майже пів села. На Житомирщині вогонь із сухої трави перекинувся на село. За кілька годин 16 хат перетворились на згарище, а люди опинились без даху над головою. Все почалося з пожежі у лісі та в полі за кілька кілометрів від села, втім, через сильний вітер вогонь за ніч пройшов більше 5 км і вже вчора зранку перекинувся на хати.

Село Борятин наче із моторошного фільму. З одного боку вулиці суцільні згарища, які димляться ще через добу після пожежі. Пані Наталя розгублено ходить на попелищі, де стояв її будинок.

Жінка розповідає – через сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко. Її хата з усіма прибудовами згоріла за 20 хвилин. Вона встигла винести лише документи.

16 будинків у селі вогонь знищив за дві години. Хати і сараї спалахували ніби сірники.

Факти ICTV раніше писали про те, що пожежу у Чорнобильській зоні вдалося загасити.

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