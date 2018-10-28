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Пожежне авто наповнюють за лічені хвилини: як Ужгород рятують чеські гідранти

В Ужгороді рятують унікальні пожежні гідранти. Вони наземні, встановили їх тут ще у 1930 році за часів Чехословаччини. Таких в Україні більше ніде немає.

Автентичні гідранти додають особливої атмосфери старим кварталам Ужгорода. І стали однією із туристичних родзинок.

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Нині із трьох сотень старовинних кранів у місті залишилося лише 80. Половина з них досі працюють, пожежники набирають із них воду.

Ужгородці роками просять владу відреставрувати чеські гідранти. Та марно. Тому взялися за порятунок оригінальних кранів самі.

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