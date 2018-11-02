Prada та Miu. Європейські дизайнери приїхали в Україну

Вони гуру дизайну у Європі, створюють інтер’єри для модних бутіків Prada, Miu Miu та легендарного італійського бренду жіночої білизни La Perla. І вони уперше приїхали в Україну, щоб дослідити наші традиційні ремесла. Четверо дизайнерів інтер’єру із Італії, Швеції та Великобританії вирушили в унікальну експедицію.

Аби відкрити для себе досі невідомий їм потенціал нашої країни. Вони шукатимуть натхнення не у великих містах, а на віддалених українських хуторах. І навчатимуться у звичайних сільських ремісників. Протягом 3 днів розмалюють писанки, зітчуть ліжник і навіть зіграють на трембіті. Свою дизайн-мандрівку архітектори розпочали зі Львівщини.

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До України більшість європейських дизайнерів приїхали вперше. Зізнаються, раніше про нашу культуру нічогісінько не знали.

Вражені технологією, дизайнери впевнені, такий посуд чудово прикрасить сучасний інтер’єр. Гаварецьку кераміку повезуть із собою. Ошелешені і низькою ціною на керамічні вироби.

Попереду у дизайнерів ще 2 дні та 4 українські міста. Вони будуть ткати ліжники, ліпитимуть косівську кераміку та розмальовуватимуть писанки в Коломиї. А вже 3 листопада своїми враженнями від України європейці поділяться у Києві.

До слова, в Україні відкрився Ветеран Хаб: що це таке та чим допомагає.

Опубліковано Листопад, 02 в 15:58



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