Працівники у відпустках, гості евакуйовані. Курорти Закарпаття можуть не пережити карантин

Туристична галузь країни, через коронавірус, зазнає шалених збитків. Колись переповнені цієї пори курорти Закарпаття, нині повністю порожні – там взагалі немає туристів. Підприємці у галузі туризму затягують паски: працівників курортів відправили в оплачувані відпустки, у кого вони були. Інших за власний рахунок.

Коли ця галузь запрацює, ніхто не знає. Місцеві туризмознавці прогнозують: частина об’єктів може не пережити карантин і взагалі припинить роботу.

Закарпатські курорти порожні – через карантин звідси евакуювали усіх туристів. У селищі Поляна майже півсотні санаторіїв, де лікують мінеральною водою. Тут щодня оздоровлювалося до десяти тисяч людей. Тепер всюди пустка. Терміново виїхати туристам допомагали керівники закладів і власники приватних садиб. Багатьох вивозили за власний кошт.

У санаторії – понад півсотні номерів. Усі прибрані і зачинені на ключ. Ресторан продезінфікували, басейн накрили, щоб не бруднився.

Факти ICTV раніше писали про те, що через спалах коронавірусу на Рівненщині було заблоковано ціле село.

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