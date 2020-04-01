Працівники у відпустках, гості евакуйовані. Курорти Закарпаття можуть не пережити карантин
Туристична галузь країни, через коронавірус, зазнає шалених збитків. Колись переповнені цієї пори курорти Закарпаття, нині повністю порожні – там взагалі немає туристів. Підприємці у галузі туризму затягують паски: працівників курортів відправили в оплачувані відпустки, у кого вони були. Інших за власний рахунок.
Коли ця галузь запрацює, ніхто не знає. Місцеві туризмознавці прогнозують: частина об’єктів може не пережити карантин і взагалі припинить роботу.
Закарпатські курорти порожні – через карантин звідси евакуювали усіх туристів. У селищі Поляна майже півсотні санаторіїв, де лікують мінеральною водою. Тут щодня оздоровлювалося до десяти тисяч людей. Тепер всюди пустка. Терміново виїхати туристам допомагали керівники закладів і власники приватних садиб. Багатьох вивозили за власний кошт.
У санаторії – понад півсотні номерів. Усі прибрані і зачинені на ключ. Ресторан продезінфікували, басейн накрили, щоб не бруднився.
Факти ICTV раніше писали про те, що через спалах коронавірусу на Рівненщині було заблоковано ціле село.