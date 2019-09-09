Працюватимуть 2 тижні поспіль: план роботи Ради на найближчий час

Народні депутати визначили обсяг робіт на тиждень. Під куполом працюватимуть два тижні поспіль. На погоджувальній раді спікер порахував: до порядку денного сесії вже внесли майже дві сотні законопроектів, 13 з них невідкладні від президента, а ще є 7 із змінами до Конституції, які направили на висновок до Конституційного суду. Тому закликав усіх без винятку до спільної роботи, і, насамперед, над державним бюджетом, проект якого до 15 вересня має з’явитися у парламенті.

Так само рішуче на швидку і ефективну роботу налаштовані і у монобільшості. Слуги народу сподіваються розглянути антикорупційні ініціативи, а вже у четвер і проект Закону про імпічмент президенту. А ще у президентській фракціїї переконані, що темп роботи нового парламенту, який жартома називають турборежимом, потрібно не лише продовжувати, але й прискорювати.

Читайте: Верховна Рада скасувала недоторканність

Опозиційні фракції знову звернули увагу на дотримання регламенту, аби ухвалені поспіхом закони не довелося потім змінювати. У Європейській солідарності нагадали, що потрібно окрім нового Закону про імпічмент, аби президент підписав вже ухвалений документ Про слідчі комісії, де також прописана особлива процедура усунення глави держави з посади. А в Батьківщині закликають дуже уважно підготувати головний кошторис країни на наступний рік, особливо по соціальних видатках.

Представник уряду у парламенті Ірина Верещук запевнила: хоча часу обмаль, вони робитимуть все необхідне і документи подадуть депутатам вчасно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Закон про імпічмент президента Рада розгляне 12 вересня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.