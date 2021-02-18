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Працює тільки два цехи, обладнання вивезено: завод Більшовик виставили на аукціон

Відомий виробничий гігант України Київський машинобудівний завод Більшовик піде з молотка та зникне цього ж року.

Фонд держмайна готує до продажу потужне підприємство, яке свого часу виробляло машини та агрегати для будь-яких галузей і має територію 35 гектарів. Наразі цехи колись потужного монополіста вирізані та пограбовані.

На заводі працювало понад 6 тис. робітників. Підприємство постачало усьому світу кабельну та ґумову продукцію, вулканізатори та ескалатори. У середині 90-х років акції підприємства передали Фонду держмайна України, відтоді машинобудівний завод почав занепадати.

Голова заводського комітету Першого київського машинобудівного заводу Більшовик зазначив, що Фонд майна ніколи не звертав увагу на роботу підприємства.

Роботу заводу можна відновити, але щоб закупити нове обладнання, чи відновити вціліле потрібні величезні ресурси, а їх немає. До того ж будь які фінансові операції неможливі через арешт майна.

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Виконувач обов’язків голови правління Першого київського машинобудівного заводу Більшовик повідомив, що всі рахунки заблоковані та арештовані. На підприємстві декілька десятків виконавчих проваджень тому єдине що може керівництво – отримувати гроші за оренду та виплачувати зарплату.

Загальна сума боргу Більшовика 500 млн грн, що у 12 разів більше, ніж завод заробив за 2020 рік.

Самі працівники обурені діями свого керівництва, кажуть, останній рік воно щоквартально змінюється, і все що роблять нові директори – навмисно відмовляються брати великі замовлення, вартість яких покрила б всі борги підприємства.

 – Ми маємо замовлення і могли б зробити так, що ми 13 чи 15 форматорів-вулканізаторів відправили у США. Але все це тихенько затерли, – зазначив голова профспілкової організації Валерій Скрипак.

З 36 цехів зараз працює лише два. Інші закинуті, а вціліле обладнання вивезене на дочірнє підприємство у Жашків. Завод готують до приватизації, відкритий аукціон Фонду держмайна проведе у червні. Вартість поки не оголошена.

Заступник голови Фонду держмайна України Тарас Єлейко повідомив, що не станеться так, що в один момент тут з’явиться житловий комплекс і не залишиться ніяких цехів. Це ще вирішуватиме відповідно до приватизаційних умов і новий власник буде ухвалювати рішення щодо розвитку підприємства.

В колишніх цехах уже діє ТРЦ, працівників залишилося трохи більше 200 осіб. Вони наголошують, якщо більшовик знищать, Україна втратить унікальне надважке обладнання.

Працівники більшовика вимагають у Фонду держмайна та уряду зберегти завод та профіль його роботи навіть у випадку приватизації. Але таких гарантій їм ніхто не дає.

Велика приватизація

4 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №4543, яким передбачено зміни до закону Про приватизацію державного і комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Документом пропонується виключити з прикінцевих положень закону тимчасову заборону у період карантину через епідемію коронавірусу на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

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