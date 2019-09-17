Працюють з будь-яких висот: поблизу Мар’їнки активізувалися снайпери

Медичний Hummer днями розривав повітря прифронтової Мар’їнки. До медиків надійшов сигнал про пораненого військового.

Пораненого перев’язали, надали допомогу, але коли почали витягати до медички, пролунав другий постріл. Після поранення першого армійця бойовики 40 хвилин чекали, щоб атакувати всю групу евакуації.

Другий постріл прийшовся військовому в ногу. Снайпери, які зайшли на околиці Мар’їнки, цілять українським армійцям в пах.

Читайте: Намагаються знищити позиції сил ООС, підпалюючи траву! Як ворог діє проти наших бійців

Військові припускають – цілили снайпери-жінки. Працюють з будь-яких висот. Мар’їнка розташована в низині, ніби оточена донецькими териконами.

Другого пораненого витягали через чагарники та паркани, першого з місця обстрілу довелося відтягувати на мотузках. Зараз життю обидвох хлопців нічого не загрожує. Перший поранений переніс дві операції, чекає на третю. Другий з лікарняного ліжка вже посміхається.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як окупанти скидають гранати з безпілотників.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.