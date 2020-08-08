Працюють за копійки при температурі 50 градусів. Умови праці на Укрзалізниці

До редакції Фактів ICTV звернулися працівники Укрзалізниці, які забезпечують потяги білизною. Люди кажуть, що працюють як раби, а умови – жахливі. Працівники живуть у вагонах просто на території підприємства.

Вони працюють у цеху, де температура 50 градусів, при цьому отримують за роботу мізерну заробітну плату.

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На підприємстві Укрзалізниці, яке забезпечує білизною українські потяги, Лариса працює майже 30 років. Жінка – комплектувальниця. Разом з колегами вони стомилися терпіти нелюдські умови праці, за які минулого місяця отримали менше прожиткового мінімуму.

Люди кажуть, що за період карантину навіть масок та дезінфекторів не бачили. Скаржаться працівники і на стан білизни, яку прасують. А частина немісцевих працівників живе просто на території підприємства.

Керівництво каже, що про те, що люди живуть у вагонах, не знає. Щодо підлеглих – то ті скаржаться безпідставно, бо в цехах працювати нібито комфортно. А малу зарплату пояснюють поганою несумлінною працею.

Чорний список пасажирів-дебоширів на потяги і літаки

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запропонував зробити чорний список для тих, кого знімають з поїздів за дебош, хуліганство і за вандалізм. Таким пасажирам запропонував не продавати квитки.

Напередодні Геращенко разом з виконувачем обов’язків Укрзалізниці Іваном Юриком зустрів поїзд Харків-Ужгород, з якого зняли трьох п’яних пасажирів.