Правоохоронці викрили мережу торгівлі метамфетаміном

Потужну мережу торгівлі наркотиками викрили правоохоронці, оперативники провели спецоперацію в трьох областях – Тернопільській, Хмельницькій та Київській.

Загалом, провели 70 обшуків, вилучили понад кілограм наркотиків, зброю, набої, гроші, мобільні телефони та автомобілі. Злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала метамфетамін, відстежували півроку. Організатор бізнесу – 35-річний тернополянин – власник одного із спортклубів. Дилери віком від 20 до 33 років. Частину солей виготовляли у гаражах.

У день такий бізнес приносив від 25 до 50 тис. грн. Дев’ятьох людей затримали.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам.

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